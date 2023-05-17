Во Всероссийской федерации волейбола выразили готовность оказать поддержку Смаржек
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко прокомментировал высказывание бывшей волейболистки калининградского «Локомотива» польки Мальвины Смаржек, которая ранее рассказала о травле на родине в связи с выступлениями в России. Ярёменко подчеркнул, что организация готова оказать поддержку польской спортсменке.
«Это достаточно давняя история. Я знаю про эту травлю. Для нас это неприятная, но не неожиданная ситуация. Мы видим это не в первый раз. Чтобы решать, как на это реагировать, надо исходить из конкретных обстоятельств. Если она официально обратится во Всероссийскую федерации волейбола за поддержкой, то, конечно, мы отреагируем положительно», — приводит слова Ярёменко «Спорт-экспресс».
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