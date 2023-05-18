Гамова — о травле Смаржек: скандал разразился из-за фотографии на фоне баннера с буквой Z

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова рассказала, из-за чего польская волейболистка Мальвина Смаржек подверглась травле на родине после возвращения из России.

«Эта история случилась после начала спецоперации. Скандал разразился из-за фотографии, на которой она была изображена на фоне баннера с буквой Z. После этого федерация Польши посоветовала ей вернуться на родину.

Не знала, что история получила такое продолжение. Странно, в чём её вина? Она же вернулась к себе домой, так что какие к ней могут быть претензии? Любой из нас может неожиданно для себя оказаться в стране, которая стала стороной конфликта. Могу ей только посочувствовать», — приводит слова Гамовой ТАСС.

Напомним, Мальвина Смаржек выступала за калининградский «Локомотив» с 2021 по 2022 год.