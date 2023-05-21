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Бывший тренер сборной России победил в волейбольной Лиге чемпионов

Бывший тренер сборной России победил в волейбольной Лиге чемпионов
Волейбол
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Бывший тренер сборной России, а ныне главный тренер «Заксы» из Кендзежин-Козле Туомас Саммелвуо стал победителем Лиги чемпионов.

Вчера, 20 мая, состоялся финал Лиги чемпионов, в котором встречались два польских клуба — «Закса» и «Ястшембский Венгель». Победу одержала команда Туомаса Саммелвуо. Встреча завершилась в пятом сете (26:28, 25:22, 25:14, 28:30, 15:12). Эта победа для команды из Кендзежин-Козле стала третьей подряд.

Напомним, «Закса» в чемпионате Польши заняла второе место, проиграв в финале «Ястшембскому Венгелю» в трёх играх.

Туомас Саммелвуо был тренером кемеровского «Кузбасса» (2016–2019), сборной России и санкт-петербургского «Зенита» (2019–2022). С 2022 года Саммелвуо тренирует «Заксу» и сборную Канады.

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