Власов об упущенном чемпионстве «Динамо»: cлёз горести нет, больше внутреннее опустошение

Российский волейболист Илья Власов, выступающий за клуб «Динамо» (Москва), прокомментировал упущенное чемпионство команды в сезоне.

«Конечно, мало чем можно довольствоваться. Хотелось и третье чемпионство кряду. Но на что сыграли, то и получили. Поэтому, наверное, оценивать как-то неправильно – результат есть результат. В этом году он такой, в следующем, надеюсь, займём первое место: будем работать для достижения цели. Постараемся не допустить тех ошибок, которые допустили в прошедшей финальной серии.

Думали о хет-трике. Это даже не нужно было обсуждать. Все ребята хотели победить. Возможно, где-то чуть-чуть перегорели. Накатило после матча? Нет, я и не помню, когда плакал в последний раз. Сразу после завершения третьей игры с Казанью было какое-то опустошение. Можно сказать, что мы упустили свой шанс, и грусть чуть-чуть присутствовала. Но, наверное, больше эмоциональное внутреннее опустошение. Слёз горести точно не было. Последний раз проливали скупую мужскую слезу, наверное, когда родилась дочь. Но, опять же, не плакал, просто слёзы радости были», — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полное интервью выйдет на «Чемпионате» в понедельник, 22 мая, в 10:00.