Игрок «Динамо» — об американском связующем: были моменты — он переигрывал нас, но не часто

Блокирующий волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Илья Власов рассказал о сложностях взаимодействия с партнёрами по клубу и командной работе в ходе матчей.
«Помимо Майки Кристенсона, у Казани на площадке стоят мужчины, которые умеют играть в волейбол, – это игроки национальных сборных, олимпийские чемпионы, победители множества турниров. Только из-за того, что мы не предугадывали какие-то действия Майки, не выиграли серию – я бы не сказал. Он пасует качественно, удобно, нападающие уже разбираются в атаке с его передач. Говорил с Димой Волковым: кроме того, чтобы хорошо пасовать, надо ещё уметь забивать, поэтому нельзя сказать, что он не разгадан. Да, где-то были моменты – он переигрывал нас, но не часто.
У Павла Панкова мы просим пас – всегда хочется побольше забить. Все любят атаковать. Мы где-то можем сказать: «А дай мне!» Но никогда не настаиваем. Он сам принимает решение, куда пасовать. С Пашей мы, наверное, понимали друг друга лучше до травмы. Но за последние игры мы вернулись на тот уровень взаимопонимания, который у нас был до неё. Как? Это, конечно, всё работает в совокупности: в тренировочном процессе и на играх. Вне площадки мы с Пашей и Денисом Богданом дружим семьями, часто ужинаем вместе. Всей командой мы собираемся редко, потому что у всех семьи, свои дела. Работа есть работа. Иногда хочется просто отдохнуть от неё. Да, семьи между собой общаются, потому что они сидят на играх вместе. В плане отношений друг с другом в команде – у нас всё хорошо», — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
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