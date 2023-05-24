Диагональный сборной Сербии Душан Петкович пополнил состав «Кузбасса»
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Сербский волейболист Душан Петкович пополнил состав «Кузбасса», сообщает пресс-служба кемеровского клуба. В минувшем сезоне 31-летний диагональный выступал в итальянском клубе «Паллаволо Падова».
За время своей карьеры Душан также играл за сербскую «Црвену Звезду», в составе которой становился неоднократным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также трёхкратным чемпионом Сербии. Петкович играл за клубы «Канны» (Франция), СКРА (Польша), также выступал в чемпионатах Катара и Ливана.
С 2013 года Петкович выступает за национальную команду Сербии, в 2015-м участвовал на Европейских играх в Баку.
«Кузбасс» стал шестым в регулярном чемпионате страны, но не смог выйти в плей-офф, уступив в квалификационном раунде нижегородской команде АСК.
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