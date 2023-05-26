Наставник женской сборной России по волейболу Зоран Терзич возглавил «Динамо-Ак Барс»
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Главный тренер женской сборной России по волейболу Зоран Терзич стал наставником казанского клуба «Динамо-Ак Барс».
«Мы рады приветствовать Зорана Терзича в «Динамо-Ак Барс» и желаем ему успехов в новом клубе!» — говорится в сообщении пресс-службы казанской команды.
Прежним наставником «Динамо-Ак Барс» был Ришат Гилязутдинов, который руководил командой с 2009 года.
Напомним, Терзич работал в таких клубах, как «Црвена Звезда», московское «Динамо», «Фенербахче», «Омичка», и в других командах. Специалист руководил сборной Сербии, которая под его руководством трижды побеждала на чемпионатах Европы и дважды становилась призёром Олимпийских игр. В январе 2022 года Терзич возглавил женскую национальную команду России.
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