Наставник женской сборной России по волейболу Зоран Терзич возглавил «Динамо-Ак Барс»

Главный тренер женской сборной России по волейболу Зоран Терзич стал наставником казанского клуба «Динамо-Ак Барс».

«Мы рады приветствовать Зорана Терзича в «Динамо-Ак Барс» и желаем ему успехов в новом клубе!» — говорится в сообщении пресс-службы казанской команды.

Прежним наставником «Динамо-Ак Барс» был Ришат Гилязутдинов, который руководил командой с 2009 года.

Напомним, Терзич работал в таких клубах, как «Црвена Звезда», московское «Динамо», «Фенербахче», «Омичка», и в других командах. Специалист руководил сборной Сербии, которая под его руководством трижды побеждала на чемпионатах Европы и дважды становилась призёром Олимпийских игр. В январе 2022 года Терзич возглавил женскую национальную команду России.