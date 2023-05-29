Сапожков: надо показать, что ты не просто человек 2,20 метра ростом, а можешь многое

Диагональный Максим Сапожков рассказал, как сумел перейти из «Вероны» в самый титулованный итальянский клуб – «Модену».
Сапожков – самый высокий волейболист России, его рост 220 см. Карьеру начинал в академии «Локомотива», затем перешёл в чемпионат Болгарии, в «Монтану». Едва Максим успел заиграть в первой команде «Локомотива», как интерес к нему проявила «Югра-Самотлор». После результативного отрезка в клубе из Нижневартовска в сезоне-2022/2023 диагональный оказался в итальянской «Вероне».
«Первые месяцы, когда ты не понимаешь ничего, а у тебя лишь пара друзей, которые понимают русский язык, — надо стараться показать игру и что ты достоин играть на уровне чемпионата Италии. Надо играть, показать себя, заявлять миру, что ты есть: не просто человек 2,20 метра ростом — ты можешь многое.
Очень хороший состав в «Модене» собирается в следующем сезоне. Надеюсь, что смогу попасть в тройку лидеров. В том сезоне в «Вероне» команды не хватило, так как мы очень молоды были — не хватило терпения. В последние месяцы в лиге просто заканчивалось дыхание и желание на второй-третьей партии. Уже не дожимали», — сказал Сапожков в интервью телеграм-каналу Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
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