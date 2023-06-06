Блокирующая сборной России рассказала, нужны ли россиянам международные турниры

Блокирующая московского «Динамо» Ирина Фетисова рассказала, нужны ли россиянам международные турниры.

«Как мне было два года без международных соревнований? Как-как… Плохо! Потому что Лига чемпионов нужна. Нужны эти игры. Очень интересно играть против иностранных команд, порой там бывают такие скорости. Мне как блокирующему интересно играть против итальянских, турецких, польских команд. Жалко. Что ещё могу сказать. Печально», — сказала Фетисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, Ирина Фетисова является чемпионкой Европы (2015), пятикратной победительницей (2016, 2017, 2018, 2019, 2023), серебряным (2021) и бронзовым (2022) призёром чемпионата России, двукратной обладательницей (2018, 2022), трёхкратным серебряным (2016, 2019, 2020) и бронзовым призёром (2022) Кубка России.