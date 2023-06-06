Блокирующая Фетисова рассказала о желании взять Лигу чемпионов с «Фенербахче»

Блокирующая сборной России Ирина Фетисова, которая со следующего сезона будет выступать за турецкий «Фенербахче», рассказала о желании взять Лигу чемпионов.

«Мне всегда было очень интересно поиграть за границей. У меня есть свои амбиции, которые, как я поняла, в 28 лет хочу исполнить. Если не сейчас, когда есть хорошее предложение, то когда? Потом его может не быть! Если что-то будет не так, то лучше сделать и пожалеть, чем жалеть потом, что даже не попытался.

Амбиции в Турции – это топ-3? Если касаться клубных соревнований, то финал Лиги чемпионов. Это сильнейшее межклубное и международное соревнование. И снова занять первое место в лиге, в которой буду играть. Потому что в российском чемпионате я уже выигрывала, хочется попробовать в другом», — сказала Фетисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.