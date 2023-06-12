Скончался олимпийский чемпион по волейболу Вячеслав Зайцев
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На 71-м году жизни скончался великий советский волейболист, лучший связующий мирового волейбола ХХ века Вячеслав Зайцев, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола. В последние годы легендарный спортсмен боролся с серьёзным заболеванием, связанным с онкологией.
Зайцев — олимпийский чемпион Игр-1980, серебряный призёр двух Олимпиад, двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, победитель Игр доброй воли, семикратный чемпион Европы, кавалер Ордена В.А. Платонова.
В чемпионатах СССР Зайцев на протяжении 18 лет защищал цвета одного клуба – ленинградского «Автомобилиста». При этом завершал он карьеру игрока уже в Италии и Швейцарии. В Италии родился его сын Иван, который был одним из лидеров сборной Италии.
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