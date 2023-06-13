«Уходят великие. Это трагедия для волейбола». Сергей Тетюхин — о смерти Вячеслава Зайцева

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Тетюхин назвал своим кумиром победителя Игр 1980 года Вячеслава Зайцева, который скончался сегодня, 12 июня, на 71-м году жизни.

«Это кумир моего детства, у меня его фотография висела над кроватью, мы дружили все эти годы. Это трагедия для волейбола, для всех, кто его знал. Такие люди уходят, для истории это печально. Конечно, это великий человек для мирового спорта.

Мы всё время общались, когда он тяжело болел последние годы. Всё время созванивались, общались, по самочувствию. Жизнь непростая, уходят великие», — приводит слова Тетюхина ТАСС.

Зайцев — олимпийский чемпион Игр-1980, серебряный призёр двух Олимпиад, двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, победитель Игр доброй воли, семикратный чемпион Европы, кавалер Ордена В.А. Платонова.

В чемпионатах СССР Зайцев на протяжении 18 лет защищал цвета одного клуба – ленинградского «Автомобилиста». При этом завершал он карьеру игрока уже в Италии и Швейцарии. В Италии родился его сын Иван, который был одним из лидеров сборной Италии.