FIVB выразила соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Вячеслава Зайцева

Международная федерация волейбола (FIVB) выразила соболезнования в связи со смертью Вячеслава Зайцева — связующего и капитана сборной СССР по волейболу, завоевавшей золотые медали Олимпиады-1980.
Кроме золота Игр, Зайцев выиграл два чемпионата мира, семь раз побеждал на чемпионатах Европы и был признан лучшим связующим XX века.
«FIVB глубоко опечалена смертью легенды российского волейбола Вячеслава Зайцева, который скончался в возрасте 70 лет.
За свою долгую карьеру, замечательные успехи, безупречные навыки игры на площадке и лидерские качества Вячеслав Зайцев был включён в Международный зал славы волейбола в 2013 году.
Любовь и преданность Вячеслава Зайцева волейболу перешли к его сыну Ивану Зайцеву, который завоевал две олимпийские медали по волейболу в составе сборной Италии.
FIVB и вся волейбольная семья выражают свои глубочайшие соболезнования мировому сообществу нашего вида спорта, семье и близким Вячеслава Зайцева в это трудное время», — говорится в некрологе, опубликованном на официальном сайте FIVB.
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