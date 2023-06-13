«Прощай, папа. Отдыхай, если сможешь». Умер великий советский чемпион Вячеслав Зайцев

Гениальному волейболисту было 70 лет. Он скончался после долгой борьбы с болезнью.

12 июня после долгой борьбы с болезнью скончался великий волейболист Вячеслав Зайцев, связующий непобедимой сборной СССР.

Гениальный спортсмен завоевал золото Олимпиады, выиграл два чемпионата мира, семь раз побеждал на чемпионатах Европы и был признан лучшим связующим XX века.

«Платонов был больше чем тренером»

Звезда Зайцева взошла в 17 лет, когда он с ходу закрепился в ленинградском «Спартаке» (позже переименованном в «Автомобилист»), который возглавил Вячеслав Платонов. Будущий великий тренер разглядел огромный талант юного связующего.

«Я родился и вырос в Ленинграде. У меня были хорошие детские тренеры. Это Валентина Андреевна Гладкова, Лев Леонтьев. Ну а на взрослом уровне главным тренером в моей жизни, даже больше чем тренером, был Вячеслав Платонов», – говорил Зайцев.

Через два года Зайцев получил приглашение в сборную страны. Он, правда, не попал на Олимпиаду в Мюнхене, но после этого уже был основным пасующим в сборной Юрия Чеснокова, который так и не уговорил талантливого волейболиста перейти из «Автомобилиста» в ЦСКА.

После драматичного поражения в финале Олимпиады-1976 в Монреале главным тренером сборной СССР стал Вячеслав Платонов, и при нём команда, основным звеном которой был Зайцев, выигрывала всё подряд. В том числе и Олимпийские игры в Москве.

«К Олимпиаде в Москве мы готовились очень долго. Я считаю, что для каждого спортсмена победа на Олимпийских играх – высшая точка карьеры. Мы были готовы, чтобы принести победу и себе, и стране, которая много в нас вложила, и болельщикам. Для меня та победа — самая большая, несмотря на титулы на чемпионатах мира и Европы», — признавался Зайцев.

«Раньше волейбол был более умным»

Из сборной СССР его попросили спустя год после того, как убрали неудобного Платонова. Свой последний матч в составе национальной команды Зайцев сыграл в тот же день, когда у него родился сын Иван. Тогда же сборная СССР в финале Олимпиады в Сеуле проиграла сборной США.

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В 1987-м великий пасующий уехал в Италию. Карьеру он завершил в швейцарском «Лугано».

«Раньше волейбол был более динамичным и комбинационным, более умным. Многое зависело от мысли игроков. Волейбол сегодняшнего дня более атлетичный. Даже в росте игроков огромная разница. Если раньше двухметровый волейболист был самым большим, то сейчас это обычный рост. Это два разных вида спорта – волейбол, в который играл я, и волейбол, в который играет мой сын. Моё самое сильное качество? Голова. И психологическая устойчивость. Пасующий должен быть с горячим сердцем и с холодной головой», – рассказывал Зайцев ровно 10 лет назад.

«Моя жизнь увековечена»

В 1994-м Зайцев вернулся в Россию. В качестве тренера он привёл молодёжную сборную России к победе на чемпионате Европы и второму месту на чемпионате мира. Он работал и в клубах, в которые приходил иногда в безнадёжных ситуациях.

«Жизнь, которую я посвятил волейболу, теперь увековечена в зале славы», — сказал Зайцев в 2013-м, когда его ввели в Международный зал славы волейбола в США.

Он долго боролся с болезнью, но этот финал проиграл. Ему было 70.

«Прощай, папа. Счастливого пути. Теперь отдыхай, если сможешь», – трогательно написал Иван Зайцев в своих соцсетях.