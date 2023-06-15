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Вербов признался, хочет ли он перебить достижения Алекно на тренерском посту «Зенита»

Вербов признался, хочет ли он перебить достижения Алекно на тренерском посту «Зенита»
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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов ответил на вопрос, хотелось бы ему перебить достижения Владимира Алекно на этой должности.

«Это точно не самоцель. Сложно будет кому-либо это повторить. Если честно, я уже точно не гонюсь за конкуренцией. Это сумасшедшая нагрузка, труд. Я просто снимаю шляпу перед такими людьми, как Владимир Алекно, Николай Карполь, Геннадий Шипулин, которые очень много сил, здоровья вложили в те команды, с которыми они работали. Карполь и по сей день продолжает, слышал, он в Книгу рекордов Гиннесса попал. Думаю, это неповторимый результат. Даже не по количеству титулов, а по времени и той энергии, что он затратил.

Зная себя, не уверен, что получится так долго и такое количество времени проработать. Сейчас получаю удовольствие от работы, хочется развиваться. Это прямо то, к чему я шёл, стремился. Но не знаю, как долго этот энтузиазм продлится. Как игрок, например, понял, что остановился, мне перестало быть это интересным. У меня были предложения с хорошими контрактами, можно было оставаться ещё играть и в «Зените», да и на Олимпиаду в Токио, думаю, мог бы попасть. Но уже остановился в этом плане. Так что хочется поблагодарить Владимира Романовича и руководство за возможность, что дали шанс осуществить свою мечту – следующую после игровой карьеры.

Про 50 лет Николая Карполя я вообще не говорю. Даже 10 лет — это огромный срок при той затраченной энергии и тех силах, которые ты как педагог даёшь ребятам и всем, кто тебя окружает. Не уверен, что получится так долго. Может не хватить», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, Алекно возглавлял «Зенит» с 2008 по 2021 год. С этим тренером казанцы девять раз становились чемпионами России, шесть раз выигрывали Кубок России, пять раз побеждали в Лиге чемпионов и один раз выиграли чемпионат мира среди клубов. Вербов стал следующим тренером «Зенита» после Алекно.

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