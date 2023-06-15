Вербов признался, хочет ли он перебить достижения Алекно на тренерском посту «Зенита»

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов ответил на вопрос, хотелось бы ему перебить достижения Владимира Алекно на этой должности.
«Это точно не самоцель. Сложно будет кому-либо это повторить. Если честно, я уже точно не гонюсь за конкуренцией. Это сумасшедшая нагрузка, труд. Я просто снимаю шляпу перед такими людьми, как Владимир Алекно, Николай Карполь, Геннадий Шипулин, которые очень много сил, здоровья вложили в те команды, с которыми они работали. Карполь и по сей день продолжает, слышал, он в Книгу рекордов Гиннесса попал. Думаю, это неповторимый результат. Даже не по количеству титулов, а по времени и той энергии, что он затратил.
Зная себя, не уверен, что получится так долго и такое количество времени проработать. Сейчас получаю удовольствие от работы, хочется развиваться. Это прямо то, к чему я шёл, стремился. Но не знаю, как долго этот энтузиазм продлится. Как игрок, например, понял, что остановился, мне перестало быть это интересным. У меня были предложения с хорошими контрактами, можно было оставаться ещё играть и в «Зените», да и на Олимпиаду в Токио, думаю, мог бы попасть. Но уже остановился в этом плане. Так что хочется поблагодарить Владимира Романовича и руководство за возможность, что дали шанс осуществить свою мечту – следующую после игровой карьеры.
Про 50 лет Николая Карполя я вообще не говорю. Даже 10 лет — это огромный срок при той затраченной энергии и тех силах, которые ты как педагог даёшь ребятам и всем, кто тебя окружает. Не уверен, что получится так долго. Может не хватить», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Напомним, Алекно возглавлял «Зенит» с 2008 по 2021 год. С этим тренером казанцы девять раз становились чемпионами России, шесть раз выигрывали Кубок России, пять раз побеждали в Лиге чемпионов и один раз выиграли чемпионат мира среди клубов. Вербов стал следующим тренером «Зенита» после Алекно.
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