Известны города, в которых пройдут квалификационные турниры к Олимпиаде-2024

Международная федерация волейбола (FIVB) утвердила список городов, которые примут квалификационные турниры для отбора сборных на Олимпийские игры в Париже (Франция) в 2024 году. И в мужских, и в женских соревнованиях будут участвовать по 24 команды. Все сборные поделены на три группы, каждая из которых проведёт турниры в разных городах: на Олимпиаду квалифицируются по две лучшие сборные каждой группы.

Женские турниры пройдут с 16 по 24 сентября 2023 года. В Нинбо (Китай) отправятся хозяйки турнира, а также сборные Сербии, Доминиканской Республики, Нидерландов, Канады, Чехии, Мексики и Украины. В Токио (Япония) сыграют, помимо японок, команды Бразилии, Турции, Бельгии, Болгарии, Пуэрто-Рико, Аргентины и Перу. А третью группу примет Лодзь (Польша): там, кроме хозяек, вступят в борьбу сборные Италии, США, Германии, Таиланда, Колумбии, Южной Кореи и Словении.

Мужские соревнования начнутся 30 сентября и завершатся 8 октября 2023 года. В Рио-де-Жанейро (Бразилия) сыграют сборная-хозяйка, команды Италии, Ирана, Кубы, Украины, Германии, Чехии и Катара. В Токио, к японской команде, отправятся сборные США, Словении, Сербии, Турции, Туниса, Египта и Финляндии. А в Сиане (Китай) соперниками хозяев турнира станут команды Польши, Аргентины, Нидерландов, Канады, Мексики, Бельгии и Болгарии.

Всего на Олимпийских играх в Париже сыграют 12 мужских и 12 женских волейбольных сборных.