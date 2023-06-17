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Волейбольная Лига наций, женщины: расписание матчей 17 июня

Волейбольная Лига наций, женщины: расписание матчей 17 июня
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Сегодня, 17 июня, продолжатся матчи 7-го тура групповой стадии женской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Китая, Канады, Доминиканской Республики, Нидерландов, Италии, Польши, Хорватии, Бразилии, Германии, Японии, США и Сербии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Расписание игрового дня

Доминиканская Республика – Канада — 8:30.
Нидерланды – Италия — 12:00.
Польша — Китай — 15:30.
Бразилия – Германия – 20:00.
Япония – США – 23:30.
Сербия – Хорватия — 3:00 (в ночь на 18 июня).

После первых матчей 7-го тура в общем зачёте лидирует сборная Китая, выигравшая все шесть проведённых матчей. На втором месте польские волейболистки, на третьем – американки.

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