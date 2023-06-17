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Суд по выплате России компенсации за перенос ЧМ по волейболу продлится не меньше полугода

Суд по выплате России компенсации за перенос ЧМ по волейболу продлится не меньше полугода
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Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал о ходе рассмотрения дела о выплате российской стороне компенсации за перенос чемпионата мира — 2022 по волейболу в Спортивном арбитражном судей (CAS).

«Сейчас идёт подготовка, собираются материалы. Это всё будет идти довольно долго, не меньше полугода», — приводит слова Шевченко ТАСС.

Напомним, в мае этого года стало известно, что ВФВ подала иск в CAS, чтобы компенсировать затраты на организацию чемпионата мира по волейболу, который был перенесён из России в Польшу и Словению. Перенос турнира был связан с ситуацией на Украине.

Чемпионат мира по волейболу должен был пройти в десяти российских городах с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

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