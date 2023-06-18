Волейбольная Лига наций, женщины: расписание матчей 18 июня

Сегодня, 18 июня, завершатся матчи второй игровой недели групповой стадии женской волейбольной Лиги наций. Свои поединки проведут национальные команды Болгарии, Китая, Доминиканской Республики, Нидерландов, Турции, Италии, Таиланда, Хорватии, Бразилии, Германии, США и Южной Кореи.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.
Волейбол. Лига наций. Женщины. Расписание игрового дня
Болгария – Нидерланды — 8:30.
Доминиканская Республика – Турция — 12:00.
Италия — Китай — 15:30.
Бразилия – США – 16:00.
Таиланд – Хорватия – 20:00.
Германия – Южная Корея – 23:30.
Перед заключительным игровым днём второй недели в общем зачёте с 21 очком в активе лидирует сборная Польши. На очко меньше у бразильских волейболисток, замыкает тройку сильнейших команда Китая.
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