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Волейбольная Лига наций, женщины: расписание матчей 18 июня

Волейбольная Лига наций, женщины: расписание матчей 18 июня
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Сегодня, 18 июня, завершатся матчи второй игровой недели групповой стадии женской волейбольной Лиги наций. Свои поединки проведут национальные команды Болгарии, Китая, Доминиканской Республики, Нидерландов, Турции, Италии, Таиланда, Хорватии, Бразилии, Германии, США и Южной Кореи.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Расписание игрового дня

Болгария – Нидерланды — 8:30.
Доминиканская Республика – Турция — 12:00.
Италия — Китай — 15:30.
Бразилия – США – 16:00.
Таиланд – Хорватия – 20:00.
Германия – Южная Корея – 23:30.

Перед заключительным игровым днём второй недели в общем зачёте с 21 очком в активе лидирует сборная Польши. На очко меньше у бразильских волейболисток, замыкает тройку сильнейших команда Китая.

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