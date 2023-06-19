«Не они в этом виноваты». Игрок «Локомотива» Абаев высказался о зарплатах футболистов

Связующий новосибирского «Локомотива» Константин Абаев высказался о зарплатах.
«Не раскрывать зарплаты? Это нормально. Считаю, если раскрыть зарплаты волейболистов, то к нам появятся вопросы: у нас, среди игровых видов спорта, слишком серьёзная конкуренция. То есть есть ребята – баскетболисты, футболисты, хоккеисты – у кого гораздо больше контракты. Думаю, к нам появится чуть больше уважения, если люди узнают, сколько мы зарабатываем. Плюс в контракте прописано, что мы обязаны не разглашать информацию. В соседствующих видах она более открыта: ты можешь зайти на тот же самый «Чемпионат» и прочитать. Швед, Дзюба…
Удивляюсь ли? Все уже привыкли. Не они в этом виноваты, не их это проблема. Это данность. Проблема ли это? Думаю, нет. Кажется, куда интереснее можно было это деньги распределить. Но это опять же углубление в политику. Спонсоры – государственные организации. Вопрос и в популярности спорта: футбол и хоккей, думаю, популярнее в России, чем волейбол», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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