Волейбольная Лига наций, мужчины: расписание матчей 21 июня

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Сегодня, 21 июня, состоятся матчи 6-го тура групповой стадии мужской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Ирана, Италии, Японии, Кубы, Аргентины, США, Словении, Канады, Китая, Германии, Франции и Польши.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Расписание игрового дня

Иран – Италия – 14:00.

Япония – Куба — 14:00.

США– Китай — 17:30.

Словения – Канада – 17:30.

Германия — Польша — 21:00.

Аргентина – Франция — 22:00.

После пяти сыгранных туров первое место занимает сборная Японии. Вторую строчку делят три команды: Бразилия, Словения и США. На третьей строчке единолично расположились нидерландские волейболисты.