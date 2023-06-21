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Тренеру женской сборной Бельгии грозит дисквалификация за психологическое насилие

Тренеру женской сборной Бельгии грозит дисквалификация за психологическое насилие
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Тренер женской сборной Бельгии по волейболу Герт ван де Брук может быть дисквалифицирован на два года, сообщает Niewsblad.

Бывшие волейболистки сборной обвинили специалиста в психологическом насилии и злоупотреблении своим положением. Обвинения в адрес ван де Брука выдвинули Лиз ван Хекке, Лора Хейрман, Элен Руссо, Фрея Эльбрехт, Илка ван де Вивер и Нина Колман. Ещё в декабре 2021 года спортсменки заявили, что поведение тренера привело к тому, что они завершили свои международные карьеры раньше, чем могли бы. Волейболистки сообщили, что ван де Брук запугивал их, создавал токсичную атмосферу в команде, оскорблял их и упрекал из-за лишнего веса, что привело к возникновению у некоторых спортсменок расстройств пищевого поведения.

Дисциплинарная комиссия Бельгийской ассоциации волейбола примет решение о судьбе 56-летнего специалиста 23 июня.

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