Тренеру женской сборной Бельгии грозит дисквалификация за психологическое насилие

Тренер женской сборной Бельгии по волейболу Герт ван де Брук может быть дисквалифицирован на два года, сообщает Niewsblad.
Бывшие волейболистки сборной обвинили специалиста в психологическом насилии и злоупотреблении своим положением. Обвинения в адрес ван де Брука выдвинули Лиз ван Хекке, Лора Хейрман, Элен Руссо, Фрея Эльбрехт, Илка ван де Вивер и Нина Колман. Ещё в декабре 2021 года спортсменки заявили, что поведение тренера привело к тому, что они завершили свои международные карьеры раньше, чем могли бы. Волейболистки сообщили, что ван де Брук запугивал их, создавал токсичную атмосферу в команде, оскорблял их и упрекал из-за лишнего веса, что привело к возникновению у некоторых спортсменок расстройств пищевого поведения.
Дисциплинарная комиссия Бельгийской ассоциации волейбола примет решение о судьбе 56-летнего специалиста 23 июня.
- 21 июня 2023
-
17:00
-
15:26
-
08:00
-
04:26
- 20 июня 2023
-
15:35
-
09:00
- 19 июня 2023
-
12:14
-
09:50
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
01:28
- 18 июня 2023
-
08:00
-
05:00
- 17 июня 2023
-
14:55
-
08:00
-
03:16
-
01:26
- 16 июня 2023
-
14:54
-
14:18
-
13:38
-
13:25
-
13:05
-
12:44
-
12:27
-
12:13
-
09:56
-
09:38
-
08:00
-
06:33
- 15 июня 2023
-
23:00
-
22:00
-
08:00