«Все знали — что-то не так». В волейболе зреет скандал из-за грубейшей ошибки судей

Волейбольная сборная Польши проиграла первый матч в Лиге наций голландцам. Во время встречи произошла ошибка арбитров – уже вторая за семь дней.

«Очевидная ошибка судей»

Лига наций – коммерческий турнир, который стал ежегодной подготовкой к большим соревнованиям. В этот раз – чтобы заиграть запасных перед матчами сборных: осенним чемпионатом Европы и квалификацией Олимпиады в Париже в конце сентября.

Формат прежний: на предварительном этапе 16 сборных в течение трёх игровых недель с интервалом сыграют по 12 матчей в разных странах. Сильнейшие выйдут в «Финал восьми». На второй игровой неделе женской Лиги наций Китай, Польша, Доминиканская Республика, Канада, Болгария, Италия, Нидерланды и Турция играют в Гонконге.

Материалы по теме Волейбольная Лига наций, женщины: расписание матчей 18 июня

Именно там Польша оформила своё первое поражение в матче со сборной Нидерландов. Проигрыш они признали – психологически не смогли оправиться после сложной победы над Турцией. «Адреналин немного спал, и на следующий день мы уже не были так эффективны. Это не оправдание, это часть процесса», — сказал тренер сборной Польши Стефано Лаварини. Но попутно коуч сборной осудил организацию турнира, а в частности действия судейской бригады, ошибки которой, кстати, случились уже не в первый раз.

На арене «Гонконг Колизеум» по итогам розыгрыша очка во втором сете при счёте 8:9 судьи сначала отдали преимущество Нидерландам, но потом поняли, что решение было неверным и балл нужно засчитать Польше. Однако счёт на табло оказался 9:10 вместо 9:9. Ошибку так и не исправили, и Нидерланды досрочно победили в партии 25:21, хотя фактически выиграли только 24 очка.

Первым о ситуации сообщил статистик сборной Польши по волейболу Кацпер Дуда, как обычно отправив коллегам в медиа цифры второго сета. Именно там выяснили, что, по польским подсчётам, игра закончилась со счётом 21:24. Уже после матча главный тренер сборной объяснил, мог ли штаб вмешаться и изменить результат на табло. «Мы сообщили о своих сомнениях в правильности счёта сразу после того, как заметили ошибку (9:12), но жюри не приняло это во внимание».

Уже после матча и долгих обсуждений с судьями и техническими делегатами Международной федерации волейбола руководство сборной и игроки предпочли не подписывать итоговый протокол встречи – в качестве протеста. Но действие ни на что не повлияло. По правилам какие-либо изменения в итоговый бланк можно вносить сразу же после выявления ошибки: если бы капитан сборной Агнешка Корнелюк подошла к судейскому столу и попросила о протесте, результат пересмотрели бы.

«Протест, вероятно, должен состояться именно в тот момент, когда произошла ошибка. На мой взгляд, печально, что все знали, что что-то не так, но комиссия не помогла навести надлежащий порядок и привести ситуацию в соответствие с действительностью», — сказал тренер сборной. В итоге команда не подписала послематчевый протокол, но результат встречи оспаривать не стала.

«Мы признаём превосходство Нидерландов в матче, но не принимаем столь очевидную ошибку судейской комиссии при наличии технологий, сопровождающих международные матчи», — подвёл черту Лаварини.

В Гонконге протекают потолки и проблемы с освещением

Это не первая ошибка судей в этом розыгрыше Лиги наций. Причём от действий арбитров вновь пострадали польки ещё на первой неделе турнира в Турции. На старте они столкнулись с канадками — теоретически самыми слабыми соперницами в Анталье. Но было непросто, матч ушёл в пятый сет. «Мы знаем, что произошла ошибка. Мы надеемся, что вы выиграете сет, — передал слова арбитра в адрес сборной главный тренер Польши уже на послематчевом интервью. — Смешно».

В Гонконге, помимо судейских ляпов, есть претензии и к организации: на арене «Гонконг Колизеум» возникали проблемы с освещением, а с потолка во время матчей на игровую площадку капала жидкость, которую приходилось дополнительно убирать. Также из-за слишком плотного расписания число телетрансляций игр остаётся недостаточным.

В матче сборных Польши и Нидерландов произошла техническая ошибка Фото: кадр из трансляции

Наблюдать подобное немного странно, ведь Лига наций пытается зарекомендовать себя как турнир высоких технологий: там ввели несколько новшеств. Так, в «Финале восьми» судьи будут использовать зелёные карточки. В отличие от жёлтых и красных, которые символизируют предупреждение и удаление, эта карточка будет присуждаться игрокам за честную игру – признание касания сетки или касания на блоке. Это делается, чтобы соперники реже брали видеопросмотры, которые затягивают игру. Команда, по ходу турнира набравшая наибольшее количество зелёных карточек, получит приз в размере $ 30 тыс.

Также, заимствуя успешный опыт НФЛ, спорные решения судьи на вышке планировали объявлять в микрофон на весь зал – их будут слышать и зрители по ТВ. А при неоднозначных моментах главный арбитр матча сможет самостоятельно воспользоваться видеоповтором на планшете в режиме реального времени.

Вторая неделя женской Лиги наций завершится 18 июня. Групповой этап продолжится 27 июня матчами в Корее и Таиланде.