Чемпионаты мира по волейболу будут проводиться раз в два года

Международная федерация волейбола (FIVB) опубликовала проект проведения соревнований на 2025–2028 годы, в котором сообщила об изменении порядка проведения чемпионатов мира. Теперь ЧМ будут проводиться раз в два года, а не раз в четыре, как было раньше, а принимать участие в них будут 32 команды.

Чемпионат мира по волейболу, который состоится в 2025 году, пройдёт уже по новым правилам. Затем ЧМ пройдёт в 2027 году.

В каждом чемпионате мира будут участвовать 32 команды. На круговом этапе сборные будут разделены на восемь групп, по четыре команды в каждой. Две лучшие команды каждой группы выйдут в плей-офф, где будут бороться за золото соревнований.

Принимающая чемпионат мира страна, как и действующие чемпионы, будет получать прямую путёвку на турнир.