Международная федерация волейбола изменила правила получения сборными путёвок на Олимпиаду
Поделиться
Международная федерация волейбола объявила о новых правилах получения сборными путёвок на Олимпийские игры. Новый регламент будет действовать уже во время отбора команд на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, которые пройдут в 2028 году.
Принимающая страна (в данном случае — США) присоединится к пяти чемпионам главных волейбольных соревнований каждого континента. Также на Олимпиаду попадут три лучшие команды по итогам выступлений на чемпионате мира, который состоится в 2027 году (выбор будет осуществляться из тех, кто ещё не получил квалификацию на Игры), а также три лучшие команды в мировом рейтинге, которые ещё не прошли квалификацию.
Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Международной федерации волейбола (FIVB).
Комментарии
- 23 июня 2023
-
14:00
-
14:00
-
13:52
-
08:00
- 22 июня 2023
-
23:40
-
22:31
-
08:00
-
00:30
- 21 июня 2023
-
17:00
-
15:26
-
08:00
-
04:26
- 20 июня 2023
-
15:35
-
09:00
- 19 июня 2023
-
12:14
-
09:50
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
01:28
- 18 июня 2023
-
08:00
-
05:00
- 17 июня 2023
-
14:55
-
08:00
-
03:16
-
01:26
- 16 июня 2023
-
14:54
-
14:18
-
13:38
-
13:25
-
13:05
-
12:44
-
12:27
Партнерский контент