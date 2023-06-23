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Международная федерация волейбола изменила правила получения сборными путёвок на Олимпиаду

Международная федерация волейбола изменила правила получения сборными путёвок на Олимпиаду
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Международная федерация волейбола объявила о новых правилах получения сборными путёвок на Олимпийские игры. Новый регламент будет действовать уже во время отбора команд на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, которые пройдут в 2028 году.

Принимающая страна (в данном случае — США) присоединится к пяти чемпионам главных волейбольных соревнований каждого континента. Также на Олимпиаду попадут три лучшие команды по итогам выступлений на чемпионате мира, который состоится в 2027 году (выбор будет осуществляться из тех, кто ещё не получил квалификацию на Игры), а также три лучшие команды в мировом рейтинге, которые ещё не прошли квалификацию.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Международной федерации волейбола (FIVB).

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