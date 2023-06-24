Волейбольная Лига наций, мужчины: результаты матчей 23 июня, турнирная таблица

Завершились матчи игрового дня в мужской волейбольной Лиге наций. Все четыре встречи закончились победой одной из команд в трёх партиях.
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Результаты игрового дня
Иран – США – 0:3 (22:25, 18:25, 23:25).
Аргентина – Болгария – 3:0 (25:18, 25:21, 25:22).
Сербия – Италия – 0:3 (11:25, 21:25, 20:25).
Франция – Куба – 3:0 (25:18, 25:20, 25:20).
После семи проведённых матчей лидерство на предварительном этапе удерживает сборная Японии, в активе которой семь побед и 20 очков. Второе и третье места делят команды Словении и США (по шесть побед и 18 очков).
Самым результативным игроком на данный момент является волейболист сборной Японии Юки Исикава, на его счету 125 очков, на втором месте – Нимир Абдель-Азиз из Нидерландов со 119 очками, тройку лидеров замыкает словенец Рок Можич, у него 113 набранных очков.
- 24 июня 2023
-
00:24
- 23 июня 2023
-
19:52
-
14:00
-
14:00
-
13:52
-
08:00
- 22 июня 2023
-
23:40
-
22:31
-
08:00
-
00:30
- 21 июня 2023
-
17:00
-
15:26
-
08:00
-
04:26
- 20 июня 2023
-
15:35
-
09:00
- 19 июня 2023
-
12:14
-
09:50
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
01:28
- 18 июня 2023
-
08:00
-
05:00
- 17 июня 2023
-
14:55
-
08:00
-
03:16
-
01:26
- 16 июня 2023
-
14:54
-
14:18
-
13:38
-
13:25
-
13:05