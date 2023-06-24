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Волейбольная Лига наций, мужчины: результаты матчей 23 июня, турнирная таблица

Волейбольная Лига наций, мужчины: результаты матчей 23 июня, турнирная таблица
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Завершились матчи игрового дня в мужской волейбольной Лиге наций. Все четыре встречи закончились победой одной из команд в трёх партиях.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Результаты игрового дня

Иран – США – 0:3 (22:25, 18:25, 23:25).
Аргентина – Болгария – 3:0 (25:18, 25:21, 25:22).
Сербия – Италия – 0:3 (11:25, 21:25, 20:25).
Франция – Куба – 3:0 (25:18, 25:20, 25:20).

После семи проведённых матчей лидерство на предварительном этапе удерживает сборная Японии, в активе которой семь побед и 20 очков. Второе и третье места делят команды Словении и США (по шесть побед и 18 очков).

Лига наций. Мужчины. Турнирная таблица

Самым результативным игроком на данный момент является волейболист сборной Японии Юки Исикава, на его счету 125 очков, на втором месте – Нимир Абдель-Азиз из Нидерландов со 119 очками, тройку лидеров замыкает словенец Рок Можич, у него 113 набранных очков.

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