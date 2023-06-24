«Если только какое-то чудо случится». Тетюхин — о возвращении россиян на мировую арену

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин отреагировал на последние решения Международной федерация волейбола (FIVB).
FIVB продлила отстранение команд из России и Белоруссии от международных стартов и заморозила рейтинговые очки сборных, временно исключив их из мирового рейтинга.
«Мы уже привыкли, что нет позитива ни от FIVB, ни от МОК. Никто не идет нам навстречу, а международные спортивные чиновники уже мало думают о спорте. Они становятся больше политическими структурами. Возражать им, сопротивляться уже бесполезно. Но мы не опускаем руки, мы продолжаем работать, жизнь продолжается. Нам нужно быть всегда готовыми к тому, что когда то ворота откроются для нас.
Очки сохраняются, да, но при нынешнем настрое мирового спорта вряд ли можно ожидать, что в скором времени нас вернут на мировую арену. Я слабо в это верю. Если только какое то чудо случится, и тогда эти рейтинговые очки помогут нашей сборной. Но с каждым днем всё меньше надежд, что нас допустят на Олимпийские игры в Париже. Никакого движения в нашу сторону нет. Раньше считалось, что спорт вне политики, теперь этого, к сожалению, нет. Думаю, Международная федерация волейбола не будет сейчас бороться за сборную России, за наше непременное участие. Сейчас на многие международные федерации оказывается серьезное политическое давление, а в них сейчас нет независимых людей, которые в первую очередь отстаивали бы спорт», — приводит слова Тетюхина «Матч ТВ».
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