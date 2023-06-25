Волейбольная Лига наций, мужчины: расписание матчей 25 июня

Сегодня, 25 июня, состоятся матчи предварительного этапа мужской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Польши, Бразилии, Нидерландов, Франции, Италии, Болгарии, Кубы и Сербии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Расписание игрового дня

Италия – Польша – 13:30

Болгария – Куба – 14:00.

Нидерланды – Сербия – 17:00.

Бразилия – Франция – 18:30.

После восьми проведённых матчей лидерство на предварительном этапе удерживает сборная Японии, в активе которой восемь побед и 22 очка. На второй позиции с семью победами и 21 очком команда США. Третью строчку занимают словенские волейболисты (6 побед и 18 очков).

Самым результативным игроком на данный момент является волейболист сборной Нидерландов Нимир Абдель-Азиз, на его счету 146 очков. На втором месте – японец Юки Исикава (142 очка). Тройку лидеров замыкает ещё один японец, Ран Такахаси, у него 137 набранных очков.