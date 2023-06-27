Волейбольная Лига наций, женщины: результаты матчей 27 июня

Сегодня, 27 июня, состоялись первые матчи третьей недели предварительного этапа женской волейбольной Лиги наций. Свои игры провели национальные команды Германии, Доминиканской Республики, Хорватии, Канады, Болгарии, Южной Кореи, Таиланда и Нидерландов.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня.
Волейбол. Лига наций. Женщины. Результаты игрового дня
Германия – Доминиканская Республика – 3:1 (25:19, 25:18, 18:25, 25:21).
Хорватия – Канада – 0:3 (21:25, 21:25, 26:28).
Болгария – Южная Корея – 3:1 (25:22, 25:18, 24:26, 25:15).
Таиланд – Нидерланды – 0:3 (26:28, 18:25, 20:25).
После восьми проведённых матчей лидерство на предварительном этапе удерживает сборная Польши, в активе которой семь побед и 20 очков. На второй позиции с семью победами и 19 очками команда США. На третью строчку поднялись немецкие волейболистки (семь побед и 19 очков).
Самым результативным игроком на данный момент является волейболистка сборной Доминиканской Республики Брейлин Мартинез, на счету которой 167 очков. На втором месте – канадка Алекса Грэй (163 очка). Третье место делят немка Ханна Ортманн и Мелисса Варгас из Турции – по 162 очка.
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