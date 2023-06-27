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Волейбольная Лига наций, женщины: результаты матчей 27 июня

Волейбольная Лига наций, женщины: результаты матчей 27 июня
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Сегодня, 27 июня, состоялись первые матчи третьей недели предварительного этапа женской волейбольной Лиги наций. Свои игры провели национальные команды Германии, Доминиканской Республики, Хорватии, Канады, Болгарии, Южной Кореи, Таиланда и Нидерландов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Результаты игрового дня

Германия – Доминиканская Республика – 3:1 (25:19, 25:18, 18:25, 25:21).
Хорватия – Канада – 0:3 (21:25, 21:25, 26:28).
Болгария – Южная Корея – 3:1 (25:22, 25:18, 24:26, 25:15).
Таиланд – Нидерланды – 0:3 (26:28, 18:25, 20:25).

После восьми проведённых матчей лидерство на предварительном этапе удерживает сборная Польши, в активе которой семь побед и 20 очков. На второй позиции с семью победами и 19 очками команда США. На третью строчку поднялись немецкие волейболистки (семь побед и 19 очков).

Самым результативным игроком на данный момент является волейболистка сборной Доминиканской Республики Брейлин Мартинез, на счету которой 167 очков. На втором месте – канадка Алекса Грэй (163 очка). Третье место делят немка Ханна Ортманн и Мелисса Варгас из Турции – по 162 очка.

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