Итальянская топ-волейболистка решила играть за российский клуб. Санкции её не напугали

23-летняя доигровщица сборной Италии заменила доминиканскую диагональную Гайлу Гонсалес, которая покинула клуб в это межсезонье. История призёрки чемпионата мира.

«Волейбол стал страстью»

Элена выросла в спортивной семье. Её отец Альберто Пьетрини, профессионально занимался баскетболом, мать Лаура и сестра Джулия – волейболом, а в 12 лет к спорту подтянулась и сама Элена. «Я начала смотреть на свою сестру, и тогда волейбол стал моей страстью, — рассказывала Пьетрини. — Они всегда меня поддерживали; даже когда они далеко, я чувствую, что они рядом. Моя семья и друзья — самое важное для меня».

Её первым клубом была команда «Воллейро Казаль-де-Пацци», затем она перешла в «Клуб Италия» – базовый для юниорской сборной страны. Команда выступала в Серии А2 – во втором по значению чемпионате Италии – и стала для девушки новым вызовом. «Всю свою карьеру я хотела бы играть в итальянской лиге. Сейчас буду встречаться с более сильными и опытными игроками, чем я, что заставит меня расти», — комментировала тогда трансфер Элена.

Элена Пьетрини Фото: Toru Hanai/Getty Images

Так что международная карьера не заставила долго ждать. Впервые она блеснула в 2017 году на чемпионате Европы до 18 лет. Молодёжка Италии уступила в финале России, которая подтвердила успех 2015 года, – 3-2 (18:25, 25:16, 26:24, 21:25, 15:10). А бронзу в голландском Арнеме сенсационно и впервые с 2001 года забрала Беларусь. После поражения тренер итальянок Лука Кристофани поздравил соперниц, а также заверил, что главная борьба ещё впереди. «Мы разочарованы, но Россия была лучше. Мы отлично провели турнир до финала и поедем на чемпионат мира. Надеемся, что сможем показать наилучшие результаты там».

И не прогадал. Уже в Аргентине итальянки вместе с Эленой взяли титул чемпиона мира до 18 лет, а сама девушка забрала MVP турнира. В финале Италия победила Доминиканскую Республику – 3:1 (25:23, 19:25, 25:12, 25:20) – и взяла второе чемпионство подряд, как и Китай в 2001 и 2003 годах. Россия же на том ЧМ осталась с бронзой. «Мы никогда не знаем, станем ли чемпионами. Мы просто были сосредоточены играть от матча к матчу», – объясняла ту победу Элена.

«Нет» турецкому топу

На волне успеха в 2019-м доигровщица подписала контракт с «Савино Дель Бене» из Скандиччи и осталась там на целых четыре года. В составе клуба доигровщица стала бронзовым призёром чемпионата Италии – 2023, а также выиграла два еврокубка – Кубок вызова в 2022-м и Кубок ЕКВ-2023 с россиянками – Екатериной Антроповой и Яной Щербань – в составе.

Элена в составе сборной Италии на Олимпиаде-2020 Фото: Toru Hanai/Getty Images

К 23 годам Элена закрепилась и в составе сборной страны. Она становилась серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира, выигрывала чемпионат Европы – 2021, где стала лучшей доигровщицей, и Лигу наций – 2022. А также дебютировала на Олимпийских играх в 2020 году, сыграть на которых мечтала с юниорского уровня. Но итальянки там провалились: как и Россия, выбыли уже на стадии четвертьфинальных матчей с «баранкой» от Сербии.

За ярким выступлением на еврокубках и в чемпионате последовали звонки и предложения от лучших клубов – в борьбу за девушку включился клубный чемпион Европы и мира турецкий «Вакифбанк». Но она сказала «нет». Элена отклонила предложение, хотя тогда «Савино Дель Бене» вылетел из гонки за титул в Серии А.

Перспективы в России

Но, видимо, Элена отказалась от идеи играть только в Италии, как только с ней связался казанский клуб. Не испугали талантливую девушку и условия: 100-процентное отсутствие еврокубков в новом сезоне. А возможно, она, как и французский нападающий Эрвен Нгапет, просто хочет сохранить себя и своё здоровье перед Олимпиадой в Париже.

«В Италии туры каждые три дня, это всегда большие матчи. Я хотел быть в хорошей команде, которая играет в Лиге чемпионов, но где есть возможность играть меньше матчей и с меньшей интенсивностью. Перед Олимпийскими играми я не хочу перегружать свой организм», – заявил Нгапет в интервью L'Équipe.

Гайла Гонсалес Фото: vk.com/vcdinamoakbars

В «Динамо» Элена как пока единственный легионер команды заменит доминиканскую диагональную Гайлу Гонсалес, которая с 465 очками в сезоне стала самым результативным игроком клуба. Теперь девушка будет играть за турецкий «Кузейбору».

Элена – не первый громкий трансфер команды. После неудачного сезона «Динамо», когда клуб даже не попал в плей-офф Суперлиги и в итоге стал пятым в чемпионате России, руководство решилось на перемены. Начали с тренерского штаба, который в сезоне-2023/2024 возглавит сербский специалист и тренер женской сборной России Зоран Терзич. На посту он сменил Ришата Гилязутдинова – человека-эпоху для команды из Казани с весомым наследием: с «Динамо» он был с 2009 года, как только клуб из Высшей лиги А прорвался в сильнейшую. Буквально на следующий год под его руководством команда взяла первый титул Суперлиги, затем – ещё один. Всего они становились шестикратным чемпионом России, дважды брали серебро и раз – бронзу.

Чтобы соответствовать клубу ЧР с амбициями, с собой Терзич приведёт и двух помощников из чемпионского «Фенербахче» – Бояна Перовича и Желько Булатовича. Так что вливаться в новый коллектив итальянка точно будет не в одиночку.