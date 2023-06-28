Клуб‑победитель Кубка столетия отечественного волейбола получит 5 млн рублей. Об этом в среду, 28 июня, сообщает «Матч ТВ».

Соревнования приурочены к празднованию в 2023 году столетия волейбола в России. В них примут участие мужские и женские клубы, которые заняли в Суперлиге сезона-2022/2023 места с первого по восьмое. Победитель Кубка столетия получит 5 млн рублей, серебряный призёр — 2,5 млн, бронзовый — 1,5 млн, а клуб, занявший четвёртое место — 1 млн.

В предварительном раунде турнира все команды разобьют на две группы, по четыре клуба в каждой. Внутри группы соревнования будут проводиться в два круга, две лучшие команды каждой группы выйдут в «Финал четырёх».

В женском розыгрыше Кубка столетия в группе А сыграют «Динамо» (Москва), «Динамо‑Метар», «Динамо‑Ак Барс», «Динамо» (Краснодар). В группе Б — «Локомотив», «Протон», «Ленинградка» и «Тулица».

В мужском розыгрыше в группе А сыграют «Зенит‑Казань», «Зенит» (Санкт‑Петербург), «Белогорье», «АСК». В группе Б — «Динамо» (Москва), «Локомотив», «Динамо ЛО» и «Факел».

Женские команды проведут свои матчи предварительного этапа 31 августа — 3 сентября и 7-10 сентября, мужские — 19-22 и 21-24 сентября. «Финал четырёх» женского Кубка столетия пройдет в Новосибирске 22-24 сентября, мужского — в Калининграде 6-8 октября.