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Волейбольная Лига наций, мужчины: результаты игрового дня

Волейбольная Лига наций, мужчины: результаты игрового дня
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5 и 6 июля состоялись матчи третьей недели в рамках предварительного этапа мужской волейбольной Лиги наций.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Результаты игрового дня

Канада — Нидерланды — 1:3 (22:25, 22:25, 25:17, 18:25).
Польша — Словения — 3:2 (29:31, 21:25, 25:20, 25:20, 15:13).
Германия — Болгария — 3:0 (25:22, 25:18, 25:22).
Бразилия — Нидерланды — 3:0 (25:21, 25:15, 25:20).
США — Куба — 3:0 (27:25, 25:17, 25:15).

Благодаря уверенной победе в матче с Нидерландами Бразилия вышла на первое место в таблице, но сыграла на один или два матча больше, чем основные конкуренты. Следом за Бразилией с равным количеством очков расположись США и Япония.

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