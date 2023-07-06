Волейбольная Лига наций, мужчины: расписание матчей игрового дня

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Сегодня, 6 июля, продолжатся матчи третьей недели предварительного этапа мужской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Канады, Италии, Китая, Словении, Аргентины, Германии, Сербии, Кубы, Польши, Бразилии, Болгарии и Ирана.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Расписание игрового дня

Канада — Италия — 10:00.

Китай — Словения — 14:00.

Аргентина — Германия — 23:30.

Сербия — Куба — 3:00.

Польша — Бразилия — 6:00.

Болгария — Иран — 6:30.

В таблице лидируют сборные США и Японии, имеющие по 24 очка. Следом идёт сборная Бразилии с 22 очками. Квалификационные места на данный момент также занимают Польша, Аргентина, Словения, Италия, Нидерланды.