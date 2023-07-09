Волейбольная Лига наций, мужчины: расписание матчей игрового дня
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9 и 10 июля продолжатся матчи третьей недели предварительного этапа мужской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Словении, Нидерландов, Японии, Польши, Кубы, Ирана, Франции, Германии, США и Болгарии.
Игры 10 июля станут завершающими в рамках предварительного этапа.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Расписание игрового дня
10:00 — Словения — Нидерланды.
14:00 — Япония — Польша.
23:30 — Куба — Иран.
03:00 — Франция — Германия.
06:30 — США — Болгария.
Первую строчку в таблице занимает команда США, второе — Япония, третье — Аргентина. На оставшихся пяти квалификационных местах на данный момент располагаются Польша, Бразилия, Италия, Словения и Сербия.
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