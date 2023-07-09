Волейбольная Лига наций, мужчины: расписание матчей игрового дня

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9 и 10 июля продолжатся матчи третьей недели предварительного этапа мужской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Словении, Нидерландов, Японии, Польши, Кубы, Ирана, Франции, Германии, США и Болгарии.

Игры 10 июля станут завершающими в рамках предварительного этапа.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Расписание игрового дня

10:00 — Словения — Нидерланды.

14:00 — Япония — Польша.

23:30 — Куба — Иран.

03:00 — Франция — Германия.

06:30 — США — Болгария.

Первую строчку в таблице занимает команда США, второе — Япония, третье — Аргентина. На оставшихся пяти квалификационных местах на данный момент располагаются Польша, Бразилия, Италия, Словения и Сербия.