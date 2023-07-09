Женская сборная Украины по волейболу победила в Золотой Евролиге

Женская сборная Украины по волейболу стала победительницей Золотой Евролиги. В финале команда победила представительниц Швеции со счётом 3:0 (25:17, 25:22, 32:30).

Встреча проходила в Лунде (Швеция). Это был ответный матч: в первой игре финала, которая проходила 6 июля, украинские спортсменки также одержали победу со счётом 3:0. В сегодняшнем матче украинкам нужно было для гарантированной победы выиграть только два сета, однако волейболистки выложились на максимум и оставили все отрезки игры за собой.

Украина во второй раз в истории стала победительницей Евролиги. Впервые сборная выиграла турнир в 2017 году: тогда украинки также одержали победу в двух матчах финала со сборной Финляндии (обе игры завершились со счётом 3:1 в пользу сборной Украины).