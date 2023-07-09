Женская сборная Украины по волейболу победила в Золотой Евролиге

Женская сборная Украины по волейболу стала победительницей Золотой Евролиги. В финале команда победила представительниц Швеции со счётом 3:0 (25:17, 25:22, 32:30).
Встреча проходила в Лунде (Швеция). Это был ответный матч: в первой игре финала, которая проходила 6 июля, украинские спортсменки также одержали победу со счётом 3:0. В сегодняшнем матче украинкам нужно было для гарантированной победы выиграть только два сета, однако волейболистки выложились на максимум и оставили все отрезки игры за собой.
Украина во второй раз в истории стала победительницей Евролиги. Впервые сборная выиграла турнир в 2017 году: тогда украинки также одержали победу в двух матчах финала со сборной Финляндии (обе игры завершились со счётом 3:1 в пользу сборной Украины).
- 9 июля 2023
-
20:48
-
09:00
-
08:15
- 8 июля 2023
-
16:24
-
09:15
-
09:00
- 7 июля 2023
-
12:17
-
11:13
-
09:03
-
09:00
- 6 июля 2023
-
09:00
-
07:45
- 5 июля 2023
-
19:09
-
15:13
-
09:00
-
06:26
-
04:40
- 4 июля 2023
-
14:03
-
13:10
-
10:56
- 3 июля 2023
-
16:40
- 2 июля 2023
-
18:35
-
18:25
-
08:00
- 1 июля 2023
-
22:40
-
21:03
-
20:35
-
08:00
- 30 июня 2023
-
21:40
-
08:00
- 29 июня 2023
-
21:21
-
13:55
-
08:00
- 28 июня 2023
-
19:26
-
15:42