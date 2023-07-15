Сборные Ирана и Италии сыграют в финале чемпионата мира по волейболу среди юниоров

Сегодня, 15 июля, прошли матчи полуфиналов чемпионата мира по волейболу среди юниоров. Соответственно, по их итогам определились финалисты турнира, которыми стали сборные Ирана и Италии.

Юниорская сборная Ирана в своём полуфинале обыграла команду Аргентины. Встреча завершилась со счётом 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:20). Итальянцы же победили представителей Болгарии — тоже 3:1 (23:25, 25:22, 25:23, 25:18).

Матч между юниорскими сборными Ирана и Италии в финале чемпионата мира по волейболу пройдёт в воскресенье, 16 июля. Начало финального матча — в 20:00 по московскому времени.

Сборные Аргентины и Болгарии, проигравшие в своих полуфиналах, будут бороться друг с другом за бронзовые медали турнира: их матч тоже состоится завтра, 16 июля. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.