Сборные Ирана и Италии сыграют в финале чемпионата мира по волейболу среди юниоров

Сегодня, 15 июля, прошли матчи полуфиналов чемпионата мира по волейболу среди юниоров. Соответственно, по их итогам определились финалисты турнира, которыми стали сборные Ирана и Италии.
Юниорская сборная Ирана в своём полуфинале обыграла команду Аргентины. Встреча завершилась со счётом 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:20). Итальянцы же победили представителей Болгарии — тоже 3:1 (23:25, 25:22, 25:23, 25:18).
Матч между юниорскими сборными Ирана и Италии в финале чемпионата мира по волейболу пройдёт в воскресенье, 16 июля. Начало финального матча — в 20:00 по московскому времени.
Сборные Аргентины и Болгарии, проигравшие в своих полуфиналах, будут бороться друг с другом за бронзовые медали турнира: их матч тоже состоится завтра, 16 июля. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.
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