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Стояновский и Лешуков выиграли Кубок России по пляжному волейболу

Новоуренгойские спортсмены, чемпион мира Олег Стояновский и Илья Лешуков выиграли Кубок России по пляжному волейболу. Турнир проходил в Кемерове (Кемеровская область).

В финальном матче волейболисты победили представителей Калужской области Максима Сиволапа и Игоря Величко в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 2:1 (18:21, 21:8, 15:5).

В матче за третье место выиграла пара в составе чемпиона мира, серебряного призёра Олимпиады Вячеслава Красильникова и Константина Семёнова, представляющая Краснодарский край. Волейболисты оказались сильнее москвичей Алексея Гусева и Павла Шустрова. Встреча завершилась в двух сетах — 2:0 (21:13, 23:21).

Илья Лешуков и Олег Стояновский занимают первое и второе места соответственно в рейтинге лучших пляжных волейболистов России: у Лешкова 4483 очка, а у Стояновского — 4363.