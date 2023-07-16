Сборная Ирана по волейболу выиграла чемпионат мира среди юниоров

Сегодня, 16 июля, прошёл финальный матч чемпионата мира по волейболу среди юниоров, победу в котором одержала команда Ирана. Спортсмены в пяти сетах обыграли итальянцев. Игра завершилась со счётом 3:2 (25:20, 23:25, 23:25, 25:16, 15:9).
Счёт по победам в личных встречах между иранской и итальянской юниорскими сборными по волейболу стал 3:1 в пользу команды Ирана. Сборная Италии, в свою очередь, потерпела второе поражение в июле: ранее она проиграла сборной Бразилии на предварительном раунде чемпионата мира. Иранцы же ни разу не уступали на этом турнире.
Также определились бронзовые медалисты турнира. Ими стали представители Болгарии, которые в своём матче одержали уверенную победу над соперниками из Аргентины. Болгарские волейболисты победили в трёх сетах (25:22, 28:26, 25:19).
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