Российская волейболистка Екатерина Антропова получила итальянское гражданство

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Российская волейболистка Екатерина Антропова получила гражданство Италии, сообщает пресс-служба правительственного Дворца Киджи.

«Совет министров по предложению министра внутренних дел Маттео Пьянтедози решил предоставить Екатерине Антроповой гражданство Италии», — говорится в заявлении.

Сообщается, что спортсменка получила итальянское гражданство за «особые заслуги». С предложением вручить волейболистке гражданство за отличные спортивные результаты выступил президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.

Напомним, Антропова выступает в Италии с 2018 года. С 2021 года волейболистка представляет клуб «Савино Дель Бене». В составе ительянского клуба Антропова стала победительницей Кубка вызова ЕКВ-2022 и Кубка Европейской конфедерации волейбола-2023.