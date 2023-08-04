В ВФВ отреагировали на смену гражданства россиянкой Екатериной Антроповой

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко отреагировал на смену волейболисткой Екатериной Антроповой гражданства с российского на итальянское. Ранее стало известно, что процесс смены гражданства спортсменкой был активирован президентом НОК Италии Джованни Малаго.

«Решение от Екатерины вполне логичное. Потерей для нас это не стало, потому что не было как такового приобретения. Де‑факто она стала заниматься волейболом в Италии. Её решение принять наше спортивное гражданство — также стало для нас неожиданностью. Она всего один раз тренировалась с нами по юношеской сборной. Учитывая всё это, а также то, что у её семьи не было желания и они даже не рассматривали вариант с Россией, повторюсь, — удивления нет. В общем, ничего неожиданного, это её путь. Сейчас просто принято юридическое решение, привели в порядок её документы и в полное соответствие. Мы не протестовали против этого. Да и вообще, лет десять назад мы писали бумагу, что не претендуем на её спортивное гражданство», — приводит слова Ярёменко «Матч ТВ».

Екатерина Антропова родилась в Исландии в семье из России. Сейчас волейболистка выступает за итальянский клуб «Савино Дель Бене».