Нильссон: нет воспоминания прекраснее, чем победа с «Локомотивом» в финале ЛЧ и титул MVP

Шведский волейболист Маркус Нильссон поделился воспоминаниями о выступлении за новосибирский «Локомотив».
«Я был лучшей версией себя в профессиональном плане в период выступлений за новосибирский клуб и ещё на протяжении двух сезонов в Кемерове. Это был мой расцвет как игрока. В «Локомотиве» мы все наслаждались победой в финале Лиги чемпионов. Ту игру я помню до сих пор. Наверное, это было моё лучшее выступление. Вместе с командой я выиграл самый важный клубный трофей в мире, и вдобавок получил индивидуальную награду MVP. Нет воспоминания прекраснее этого. Это была команда мечты», — приводит слова Нильссона Wprost.
Напомним, в России Нильссон играл за калининградский «Динамо-Янтарь», кемеровский «Кузбасс», санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив». В составе новосибирской команды шведский игрок стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2012/2013.
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