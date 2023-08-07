Фёдоров сравнил тренировки под руководством Алекно и Вербова

Либеро мужского волейбольного клуба «Зенит-Казань» 21-летний Илья Фёдоров поделился мнением о тренировках под руководством двух тренеров клуба из Татарстана: Алексея Вербова и Владимира Алекно.

«С Алексеем Игоревичем я работаю уже третий год, мне очень комфортно. Он даёт мне бесценные советы, помогает стать лучше. Мы с ним по амплуа оба либеро, поэтому со мной он часто делится своим огромным профессиональным опытом. Алексей Игоревич очень внимателен ко всем игрокам, и во многом та замечательная атмосфера, которая сейчас есть в команде – его заслуга. Для меня большое счастье работать под руководством такого тренера.

Да, однозначно. Владимир Романович и Алексей Игоревич – тренеры двух разных эпох. О великой советской школе волейбола, я думаю, наслышаны все. Школа российского волейбола тоже уже приобрела своё лицо. Не хочется их сравнивать сквозь призму, так скажем, кнута и пряника. И Алекно, и Вербов – очень требовательные тренеры, ожидающие от своих игроков полной отдачи на площадке. Но для меня Алексей Игоревич, конечно, предстаёт более лояльным наставником. У него современный и демократичный подход к игрокам, благодаря которому все приходят на тренировку с большим желанием работать. Но подобный подход не отменяет того, что с нас тренерский штаб требует очень многого на тренировках», – приводит слова Фёдорова «Спорт. Татар-информ».