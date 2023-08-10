Сменившая гражданство Антропова попала в заявку сборной Италии на чемпионат Европы

Тренерский штаб женской сборной Италии по волейболу определился с составом национальной команды на чемпионат Европы. В список из 14 волейболисток вошла Екатерина Антропова, ранее сменившая гражданство с российского на итальянское.

Заявка сборной Италии:

Связующие: Алессия Орро, Франческа Бозио.

Доигровщицы: Мириам Силла, Элена Пьетрини, Аличе Дегради, Ловет Оморуйи.

Диагональные: Сильвия Нвакалор, Паола Эгону, Екатерина Антропова.

Центральные: Марина Лубиан, Анна Данези, Федерика Скуарчини.

Либеро: Элеонора Ферсино, Беатрис Парроккиале.

Чемпионат Европы по волейболу среди женщин пройдёт с 15 августа по 3 сентября 2023 года в Бельгии, Германии, Италии и Эстонии. Антропова выступает в Италии с 2018 года. С 2021 года волейболистка представляет клуб «Савино Дель Бене».