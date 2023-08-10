Сменившая гражданство Антропова попала в заявку сборной Италии на чемпионат Европы

Тренерский штаб женской сборной Италии по волейболу определился с составом национальной команды на чемпионат Европы. В список из 14 волейболисток вошла Екатерина Антропова, ранее сменившая гражданство с российского на итальянское.
Заявка сборной Италии:
Связующие: Алессия Орро, Франческа Бозио.
Доигровщицы: Мириам Силла, Элена Пьетрини, Аличе Дегради, Ловет Оморуйи.
Диагональные: Сильвия Нвакалор, Паола Эгону, Екатерина Антропова.
Центральные: Марина Лубиан, Анна Данези, Федерика Скуарчини.
Либеро: Элеонора Ферсино, Беатрис Парроккиале.
Чемпионат Европы по волейболу среди женщин пройдёт с 15 августа по 3 сентября 2023 года в Бельгии, Германии, Италии и Эстонии. Антропова выступает в Италии с 2018 года. С 2021 года волейболистка представляет клуб «Савино Дель Бене».
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