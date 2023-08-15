Какая женская сборная выиграет ЧЕ-2023 по волейболу?

Сегодня, 15 августа, стартует чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который пройдёт в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии. Предлагаем принять участие в опросе о будущем победителе турнира.

В группу А вошли сборные Бельгии, Словении, Сербии, Польши, Украины и Венгрии. В группе В встретятся Болгария, Румыния, Хорватия, Италия, Швейцария и Босния и Герцеговина. В группе С между собой сразятся сборные Германии, Азербайджана, Турции, Чехии, Швеции и Греции. Состав участников в последней группе D такой: Эстония, Финляндия, Нидерланды, Франция, Словакия и Испания.

Это уже третье подряд первенство, когда соревнование проводится в четырёх разных странах одновременно. Всего участие примут 24 национальные команды.