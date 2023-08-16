Результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу 15 августа, турнирная таблица

15 августа стартовал чемпионат Европы по волейболу среди женщин, игры которого пройдут в Бельгии, Германии, Италии и Эстонии. В матче открытия турнира, который состоялся в итальянском городе Верона, встречались сборные Италии и Румынии. Хозяева одержали уверенную победу в трёх сетах — 25:19, 25:19, 25:15.

Чемпионат Европы по волейболу. Женщины. 15 августа

Группа В. Италия — Румыния — 3-0 (25:19, 25:19, 25:15).

Матчи турнира, продолжающегося с 15 августа по 3 сентября, пройдут в Брюсселе, Генте (Бельгия), Дюссельдорфе (Германия), Флоренции, Турине, Монце, Вероне (Италия), Таллине (Эстония). В турнире принимают участие 24 сборные, распределённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. Действующими чемпионками Европы являются итальянки.