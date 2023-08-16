Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 16 августа

Сегодня, 16 августа, продолжится чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии.

Расписание матчей 16 августа

Швейцария – Босния и Герцеговина – 19:00 мск

Эстония – Франция – 20:00 мск

Болгария – Хорватия – 22:00 мск

Матчи турнира, продолжающегося с 15 августа по 3 сентября, пройдут в Брюсселе, Генте (Бельгия), Дюссельдорфе (Германия), Флоренции, Турине, Монце, Вероне (Италия), Таллине (Эстония). В турнире принимают участие 24 сборные, распределённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. Действующими чемпионками Европы являются итальянки.

Это уже третье подряд первенство, когда соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно. Россия к этим соревнованиям не допущена.