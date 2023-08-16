«Выход на поле и гимн — уникальные эмоции». Антропова — о дебюте за сборную Италии

Бывшая россиянка, ныне выступающая за сборную Италии, Екатерина Антропова прокомментировала свой дебют за новую национальную команду. Спортсменка вышла на поле в матче с Румынией, по итогам которого была признана самым ценным игроком встречи.
«Играть на этой арене — уже невероятно, а к этому ещё и добавилось волнение от первого матча. Я очень рада тому, что надела голубую майку сборной, — это замечательно, а тем более в этой среде, с впечатляющей поддержкой фанатов.
Я только сегодня утром узнала, что буду играть. Благодарю своих товарищей по команде за доверие, которое было мне оказано. Моё выступление? Всегда можно добиться большего: обычно я склонна к тому, чтобы сосредоточиваться на ошибках, но главное — результат команды. Самое прекрасное воспоминание? Выход на поле и гимн — уникальные эмоции», — приводит слова спортсменки итальянское издание Volley News.
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