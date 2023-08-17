Результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу 16 августа, турнирная таблица

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16 августа прошёл второй игровой день чемпионата Европы по волейболу среди женщин, который принимают Бельгия, Германия, Италия и Эстония.

Два матча группы B состоялись в Монце. В них Швейцария в пяти сетах уступила Боснии и Герцеговине, а Болгария в четырёх партиях победила Хорватию.

В стартовом матче группы D сборная Эстонии на своей площадке проиграла Франции.

Чемпионат Европы по волейболу. Женщины. 16 августа

Группа В. Швейцария — Босния и Герцеговина — 2-3 (25:16, 15:25, 25:23, 17:25, 15:17).

Группа В. Болгария — Хорватия — 3-1 (23:25, 25:23, 25:20, 25:18).

Группа A. Эстония — Франция — 0-3 (8:25, 19:25, 21:25)

В турнире принимают участие 24 сборные, распределённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. Действующими чемпионками Европы являются итальянки.