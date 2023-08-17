Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу 16 августа, турнирная таблица

Результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу 16 августа, турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

16 августа прошёл второй игровой день чемпионата Европы по волейболу среди женщин, который принимают Бельгия, Германия, Италия и Эстония.

Два матча группы B состоялись в Монце. В них Швейцария в пяти сетах уступила Боснии и Герцеговине, а Болгария в четырёх партиях победила Хорватию.

В стартовом матче группы D сборная Эстонии на своей площадке проиграла Франции.

Чемпионат Европы по волейболу. Женщины. 16 августа

Группа В. Швейцария — Босния и Герцеговина — 2-3 (25:16, 15:25, 25:23, 17:25, 15:17).

Группа В. Болгария — Хорватия — 3-1 (23:25, 25:23, 25:20, 25:18).

Группа A. Эстония — Франция — 0-3 (8:25, 19:25, 21:25)

В турнире принимают участие 24 сборные, распределённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. Действующими чемпионками Европы являются итальянки.

Турнирное положение
Материалы по теме
Матч открытия волейбольного ЧЕ в римском амфитеатре! Экс-россиянка покорила Италию
Истории
Матч открытия волейбольного ЧЕ в римском амфитеатре! Экс-россиянка покорила Италию
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023