Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 17 августа

Сегодня, 17 августа, продолжится чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии.

Расписание матчей 17 августа

Группа D. Финляндия – Словакия – 17:00 мск

Группа B. Босния и Герцеговина – Болгария – 19:00 мск

Группа D. Нидерланды – Испания – 20:00 мск

Группа С. Греция – Германия – 21:00 мск

Группа A. Венгрия – Бельгия – 21:00 мск

Группа B. Румыния – Хорватия – 22:00 мск

В турнире принимают участие 24 сборные, распределённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из группы выйдут в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки.

Это уже третье подряд первенство, когда соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.