Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 18 августа

Сегодня, 18 августа, продолжится чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии.
Расписание матчей 18 августа
Группа D. Словакия – Нидерланды – 17:00 мск
Группа А. Сербия – Украина – 18:00 мск
Группа С. Турция – Швеция – 18:00 мск
Группа В. Босния и Герцеговина – Хорватия – 19:00 мск
Группа D. Франция – Испания – 20:00 мск
Группа А. Словения – Польша – 21:00 мск
Группа С. Азербайджан – Чехия – 21:00 мск
Группа В. Италия – Швейцария – 22:00 мск.
В турнире принимают участие 24 сборные, распределённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из группы выйдут в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки.
Это уже третье подряд первенство, когда соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.
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