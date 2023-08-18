Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 18 августа

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Сегодня, 18 августа, продолжится чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии.

Расписание матчей 18 августа

Группа D. Словакия – Нидерланды – 17:00 мск

Группа А. Сербия – Украина – 18:00 мск

Группа С. Турция – Швеция – 18:00 мск

Группа В. Босния и Герцеговина – Хорватия – 19:00 мск

Группа D. Франция – Испания – 20:00 мск

Группа А. Словения – Польша – 21:00 мск

Группа С. Азербайджан – Чехия – 21:00 мск

Группа В. Италия – Швейцария – 22:00 мск.

В турнире принимают участие 24 сборные, распределённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из группы выйдут в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки.

Это уже третье подряд первенство, когда соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.